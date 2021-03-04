الاستعلام عن نتائج اهليه حساب المواطن الدفعة ال40

الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن والتي يبحث عنها مختلف الأشخاص المستفيدين بالبرنامج وكذلك ممن قاموا بتقديم طلبات القبول للانضمام لبرنامج حساب المواطن ولم يتعرفوا حتى الان علي نتيجة هذا الطلب، ويعد برنامج حساب المواطن ضمن البرامج التي تم اطلاقها والعمل بها في منظومة رؤية 2020 في المملكة العربية السعودية، والتي أتت حتى تساهم في رفع مستوي معيشة المواطنين، وبالتحديد الاسر ذات الدخل المحدود والمتوسط وذلك وفقا لعدد من الضوابط والشروط الخاصة بالبرنامج.

نتائج اهليه حساب مواطن

اما عن نتائج اهليه حساب المواطن والخاصة بالدفعة المقبلة والتي يتم صرفها في ال10 من شهر مارس الجاري، وذلك وفقا لما اعلن عنه البرنامج من خلال صفحته الرسمية على تويتر، والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بحساب مواطن.

اختيار نتائج أهلية الدفعة ال40.

ادخال رقم الهوية.

الضغط على استعلام.

لتظهر امامك حالة الطلب المقدم مقبول او مرفوض او جاري التحقق.

في حالة قبول الطلب يمكن الاستعلام على التفاصيل الخاصة به من اجمالي قيمة المبلغ الذي يتحصل وموعد استحقاقه.

شروط حساب المواطن

وقد قام برنامج حساب مواطن بوضع عدد من الشروط والاحكام الجديدة الخاصة به بخلاف الضوابط الأولية هي:

ان يكون المتقدم من اب وام سعوديين.

الا تزيد قيمة الدخل عن 4000 ريال.

ان يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة في المملكة.

الا يكون قد غادر أراضيها زيادة عن 90 يوم متتالية او متفرقة.

وبالنسبة للضوابط الجديدة وهى ان يتم ارفاق كلا من بلغ عام 18 باثبات محل السكن الخاص به سكن جامعى او عسكري او ملكية خاصة او ايجارية الى اخره.

كما يتم وضع وتحديد عدد من الضوابط الخاصة بعدد التابعين للشخص المستفيد.