رابط التسجيل في توكلنا بدون أبشر

يبحث الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية علي طريقة التسجيل في توكلنا بدون أبشر، حيث في الحقيقة أخبر توكلنا المواطنين عبر تويتر أنه لا يجب علي الفرد أن يكون لديه حساب علي أبشر لكي يتمكن من التسجيل في توكلنا، ومن الجدير بالذكر أن تطبيق توكلنا هو واحد من التطبيقات التي يلزم وجودها لكل مواطن لما من خدمات يقدمها تطبيق توكلنا لذلك في هذا المقال سوف أسرد لكم طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا بدون أبشر وبطريقة سهلة وسلسه.

إذا كنت ليس مسجل في أبشر وترغب في التسجيل علي تطبيق توكلنا فأنت في المكان الصحيح حيث سوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة التي تتمكن من خلالها التسجيل في تطبيق توكلنا بدون الحاجة إلي أبشر فتابع معنا.

يجب عليك أن تقوم بتحميل تطبيق توكلنا علي الهاتف الجوال الخاص بك قم بفتح التطبيق بعد تثبيته علي هاتفك أضغط علي أيقونة تسجيل جديد قم بـ الاختيار ما بين مقيم أم مواطن في المملكة العربية السعودية إذا كنت مقيم أدخل رقم الإقامة أما إذا كنت مواطن أدخل رقم الهوية أدخل تاريخ الميلاد الخاص بك بالهجري إذا كنت مواطن وميلادي إذا كنت مقيم وأفق علي الشروط التي سوف تعرض عليك (ولك الاختيار) أدخل رقم مرو جديد والذي سوف تستخدمه في تسجيل الدخول قم بتفعيل الخيار الذي يحدد مكان سكنك سوف يتم عرض أستبيان يجب أن تقوم بملئه أدخل البيانات الخاصة بالمكفولين الذي في مكان سكنك أضغط علي خيار أبدأ

تم إنشاء حساب جديد بنجاح في تطبيق توكلنا وبدون الاستعانة بـ منصة أبشر، حيث هناك الكثير يعتقدون أن يجب علي الراغب في التسجيل في تطبيق توكلنا أن يقوم بالتسجيل في أبشر.