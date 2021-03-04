وزارة العمل الخدمات الإلكترونية رخصة عمل طريقة إصدار رخصة عمل 100 ريال

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توفر للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية إمكانية إصدار رخصة عمل وتجديدها لضمان استمرار عملهم داخل المملكة، وقد وفرت الدولة إجراءات بسيطة للحصول عليها أو تجديدها وذلك من خلال بوابة وزارة العمل الخدمات الإلكترونية رخصة عمل برقم الإقامة أو رقم الحدود، لأنها تعتبر شرط أساسي لكي يحصل العامل الوافد على الإقامة، وبالتالي يتمكن من مزاولة المهنة التي يريدها دون وجود أي مخالفات قانونية.

وزارة العمل الخدمات الإلكترونية رخصة عمل

تُعد وزارة العمل التي أصبحت تُسمى اليوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أكبر منصات الخدمات الإلكترونية التي توفرها المملكة لجميع العاملين فيها، فمن خلال تلك المنصة يتم تنظيم علاقات العمل بين أصحاب المنشآت والعاملين من الوافدين أو المواطنين، وتضمن لكلا منهما حقوقه وتُلزمه بالواجبات المفروضة عليه، ومن أبرز الخدمات الموجودة على الموقع:

خدمة فتح ملف للمنشأة وتقييم المنشأة في نطاقات.

إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية وخدمة تغيير كلمة المرور.

وزارة العمل الخدمات الإلكترونية رخصة عمل خدمة اصدار وتجديد رخصة عمل.

خدمة تغيير المهنة.

نقل خدمة عامل وافد واستعلام عن نقل كفالة وافد.

خدمة الموعد الإلكتروني.

تقديم بلاغ تغييب.

استعلام عن موظف وافد.

استعلام عن بلاغ هروب.

طريقة إصدار رخصة عمل 100 ريال

أصبح من السهل معرفة طريقة إصدار رخصة عمل حيث أن جميع الخدمات الإلكترونية باتت تتم بشكل إلكتروني كامل، دون الحاجة للذهاب إلى مكتب العمل وتقديم المستندات للحصول على الرخصة، فسوف تجد جميع الخطوات المطلوبة عبر الدخول إلى وزارة العمل الخدمات الإلكترونية رخصة عمل ولمعرفة تفاصيل الخدمة قم باتباع الخطوات التالية:

من جوجل قم بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هذا الرابط. ثم قم بتسجيل الدخول بالحساب الشخصي على الموقع من خلال كتابة كلمة المرور واسم المستخدم، وإن كنت لا تمتلك حساب مُسبق ادخل على مستخدم جديد واتبع خطوات التسجيل. قم بتحديد المنشأة ثم ادخل على خدمات رخص العمل ومنها قم باختيار خدمة إصدار رخصة عمل. اضغط على بدء الخدمة. ابحث عن العامل برقم الإقامة أو رقم الحدود ثم اضغط بحث. سوف تظهر لك بيانات العامل الذي بحثت عنه، اضغط على حساب الرسوم، بعدها ستظهر قيمة المعاملة اضغط إرسال. وأخيرا ستحصل على رقم سداد قيمة المعاملة لسداد الرسوم وعلى الفور سيتم اصدار رخصة عمل جديدة لهذا العامل وبهذا تكون قد استفدت من وزارة العمل الخدمات الإلكترونية رخصة عمل برقم الإقامة.

وزارة العمل تسجيل الدخول

قد ذكرنا بالأعلى أن وزارة العمل تتضمن مكتبة ضخمة من الخدمات الإلكترونية، لكن يجب التنبيه على أن الوزارة وضعت شرط للاستفادة من هذه الخدمات وهو التسجيل الإلكتروني على البوابة الرسمية للموقع، ويتم التسجيل باستخدام بعض البيانات الشخصية البسيطة، لذلك من الأفضل لجميع العاملين في القطاعات الخاصة والحكومية داخل المملكة إنشاء حساب خاص بهم، ولمعرفة الطريقة الصحيحة من وزارة العمل تسجيل الدخول اتبع الآتي:

عبر أحد محركات البحث ادخل على موقع وزارة العمل أو وزارة الموارد البشرية. في الصفحة الرئيسية بالأعلى ستجد خدمات الوزارة اختر منها دليل الخدمات. قم باختيار التسجيل في البوابة الإلكترونية من خلال الضغط على بدء الخدمة. سوف تجد خطوات تنفيذ الخدمة مكتوبة أمامك كما في الصورة المرفقة وهي: الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية والضغط على مستخدم جديد، ثم اكتب البيانات المطلوبة مثل الاسم وتاريخ الميلاد البريد الإلكتروني ورقم الجوال ورقم الهوية أو رقم الإقامة للوافد واختيار لمة سر والتأكيد عليها، بعد الانتهاء ستصلك رسالة بها رمز لتفعيل الحساب والتأكيد عليه بنجاح.