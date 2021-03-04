مدرستي التعليمية تسجيل دخول MADrASATI.sa.. كيف احل الواجبات

مدرستي التعليمية تسجيل دخول هي من أبرز المنصات التعليمية المهمة التي اعتمدت من قبل وزارة التعليم السعودي، فقد مكنت الطلاب من متابعة الحركة التعليمية بشكل متسلسل وبسيط كما يمكن للطلاب الدخول للمنصة والقيام بتسجيل الدخول بسهولة من خلال إعداد حساب مايكروسوفت من الهاتف أو على جهاز الكمبيوتر، حيثُ يتم من خلاله الدخول ومتابعة الدروس العلمية المختلفة وحل الواجبات المدرسية التي يضعها المعلم على المنصة ليقوم الطالب بالإجابة عليها.

مدرستي التعليمية تسجيل الدخول madrasti sa

تمكنت وزارة التعليم السعودي من طرح منصة علمية تمكن الكوادر التعليمية بالكامل من التواصل عبر الشبكة العنكبوتية، كما يمكن من خلالها التواصل بين الهيئة التعليمية القائمة على تدريس الطلاب وأولياء الأمور، كما أن المدرسة تعمل بشكل إفتراضي ويمكن للمعلم التواصل مع الطالب عبر الفصل الإفتراضي بالمدرسة ومتابعة اليوم الدراسي بالكامل والذي يبدأ من التاسعة حتي الثالثة مساءً وقد أبدت المنصة نجاح كبير في سير العملية التعليمية خلال هذا العام، ويمكن القيام بتسجيل الدخول بمنصة مدرستي من خلال بعض الخطوات الميسرة بالشكل التالي:

الدخول للموقع الرسمي madrasati.sa

النقر على حساب مايكرو سوفت لتسجيل الدخول لجميع الطلاب والتعليم

سيتم التحويل تلقائيًا إلي حساب مايكروسوفت ويمكن من خلاله إضافة بيانات المستخدم التي قمت بعملها سابقًا على تطبيق توكلنا

تدوين كلمة السر للدخول للمنصة

النقر على تسجيل دخول مدرستي وسوف يتم الأنتقال بصورة تلقائية.

آلية تسجيل حضور الطالب بالمدرسة

يجب على جميع الطلاب القيام بالنقر على الحضور في منصة مدرستي ولذلك وجب عليهم معرفة الطريقة التي تمكنهم من تسجيل الدخول بسهولة مع تثبيت الحساب الشخصي، ويمكنهم ذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة:

الولوج لموقع المنصة الحديث

النقر على تسجيل الدخول لميكروسوفت للطالب والمعلم

إضافة اسم المستخدم وكلمة السر

النقر على الجدول الدراسي للطالب

اختيار المادة الدراسية والدرس

النقر على كلمة حضور الدرس.