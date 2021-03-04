نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودية ثلاثة فصول للعام الدراسي المقبل و39 اسبوع دراسة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم السعودية تعد خطة جديدة للعام الدراسي المقبل 1443، وهو أن يتم تحويل الدراسة من فصلين إلى ثلاثة فصول دراسية، وسيكون شهر رمضان من ضمن الشهور الدراسية في العام المقبل، حيث تستمر الدراسة حتى شهر رمضان، مع وجود أجازة في وسط الشهر الكريم على أن تستكمل الدراسة بعد شهر رمضان وبعد أجازة عيد الفطر المبارك، ومقترح تحويل الدراسة إلى ثلاثة فصول سيتم بضبط كامل من خلال الجدول المقترح الجديد للثلاثة فصول، مع تظبيط الأجازات والاختبارات في الثلاثة فصول، حيث أيضاً من الخطة الجديدة التي تابعتها وزارة التعليم هو تدريب طلاب الجامعات لمدة 6 أشهر قبل تخرجهم من الجامعات.

وزارة التعليم السعودية وتحويل العام الدراسي إلى ثلاثة فصول1443 الجدول المقترح

وزارة التعليم السعودية اقترحت جدولاً للدراسة الجديدة في الثلاثة فصول بدلاً من فصلين، على أن تبدأ الدراسة في عام 1443 يوم الأحد الموافق 21/1/1443 هجرياً، 9/8/2021 ميلادياً، وينتهي الفصل الأول يوم 20/4/1443 هجرياً، 25/11/2021 ميلادياً.

ويبدأ الفصل الثاني يوم الأحد 1/5/1443 هجرياً، 5/12/2021 ميلادياً، وينتهي الفصل الثاني يوم الخميس 7/8/1443 هجرياً، 10/3/2022 ميلادياً.

ويبدأ الفصل الثالث يوم الأحد 17/8/1443هجرياً، 20/3/2022 ميلادياً، وينتهي الفصل الثالث يوم الخميس 24/11/1443، 23/6/2022 ميلادياً،

عدد أيام الدراسة بعام الثلاثة فصول والأجازات1443

من بداية العام الدراسي الثلاثة فصول إلى نهايته يكون الفصل الأول الدراسة به 13 اسبوع، والفصل الثاني تكون الدراسه به مدتها 13 اسبوع، ويكون الفصل الثالث الدراسة به 13 اسبوع أيضاً، حيث تكون الدراسة الفعلية في العام الدراسي بالكامل 183 يوماً، ويكون عدد الأجازات أثناء العام الدراسي 9 أجازات، ويكون عدد الأيام التفصيلي للأجازات 31 يوم.

وزارة التعليم السعودية والدراسة في رمضان العام المقبل 1443

حيث أنه ستصادف الدراسة في الفصل الثالث في العام المقبل 1443 شهر رمضان الكريم، ولم يتم تحديد وقت موعد الدراسة للحضور في شهر رمضان، حيث أنه سيحظى الفصل الثالث بالدراسة في رمضان، وسيكون هناك أجازة لعيد الفطر المبارك في شهر شوال، على أن تبدأ الدراسة مرة أخرى بعد الدراسة ثم يليها الاختبارات النهائية للعام الدراسي.

الفصل الثالث وموعد الدراسة بشهر رمضان بالسعودية1443

اقتراحات كثيرة في موعد الحضور للدراسة بشهر رمضان الكريم سواء على المنصة أو حضورياً للتعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث توجد الكثير من الاستفسارات عن هذا الموعد.

هل ستكون الدراسة في رمضان صباحاً أم مساءاً؟.

وهل ستكون الدراسة عن بُعد أم بالحضور؟

ولكن الوزارة بإذن الله ستتبع في الخطة مافيه مصلحة الطلاب، حيث أن دراسة الخطة لعمل الثلاثة فصول ومن ضمنهم شهر رمضان الكريم هو من الأمور التي تستحسن عند البعض دون الآخر، ولكن ليس كل الشهر سيكون دراسة لأن أجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ بعد منتصف الشهر حسب الخطة المتبعة إن لم توجد تغييرات من وزارة التعليم في العام القادم، ولكن جميع المقترحات في العام الدراسي الجديد 1443 سيكون في مصلحة الطالب بلا شك.

تدريب طلاب الجامعات قبل التخرج من الجامعات ب 6 أشهر بالمملكة العربية السعودية في العام الدراسي القادم1443

التعليم: تضع في خطتها قرارات جديدة لتطوير التعليم بالمملكة، حيث أنه في قرار تدريب طلاب الجامعات قبل التخرج في العام الدراسي المقبل فائدة كبيرة للطالب نفسه، لأن التدريب يكسبهم خبرات عملية أكثر من الدراسة النظرية، ولأنها تؤهلهم للعمل، وذلك حتى لايقتصر التعليم على القراءة والكتابة فقط، بل ليؤهلهم لبيئة العمل التي تجعلهم في خبرة تغنيهم عن تدريبهم في مجالهم مرة أخرى، وذلك وزارة التعليم السعودية لم تقتصر على فكرة تعليم واحدة في عامها الدراسي، حيث استخدمت في التعليم عن بعد جميع الأساليب.