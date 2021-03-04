نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات حساب المواطن لا يؤثر على صرف الدعم | إليك رابط التحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات حساب المواطن المشروط لا يؤثر على صرف الدعم، هذا ما تم الإفصاح عنه من قبل برنامج “حساب المواطن”، وذلك بعد أن تساءلت إحدى مستفيدات الدعم قائلة ” أريد أن أتوظف في شركة، هل يتأثر حساب المواطن ويتم إسقاطي منه أنا وزوجي؟”، وفي هذا المقال سوف نعرض رد الحساب الرسمي للعناية بعملاء حساب المواطن، وكيفية تحديث البيانات برقم الهوية، تابع معنا.

حساب المواطن تويتر خدمة العملاء

أفصح الحساب الرسمي للعناية بالعملاء على موقع تويتر، رداً على تساؤل إحدى مستفيدات الدعم، حيث أصدر القرارات التالية:

إذا كان الاسم مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية، فلابد من الإفصاح عن الدخل المسجل ضمن مصادر الدخل، وستتم دراسة استحقاق رب الأسرة للدعم مرة أخرى، وإذا كان مستحقاً سيتم صرف الدعم.

تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم، وإذا انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم.

يتم توجيه الدعم إلى المستفيد الرئيسي “رب الأسرة”، يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق التي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

تحديث بيانات حساب المواطن

يمكنك الآن تحديث البيانات المراد تغييرها في حسابك بدون أن يؤثر ذلك على صرف الدعم الخاص بك، قم بالاستعلام أولاً عن بياناتك كما سنوضح لك في باقي المقال، تابع معنا.

استعلام عن بياناتي في حساب المواطن

يمكنك الاستعلام عن البيانات الخاصة بك عن طرق رقم الهوية، وذلك بخطوات سهلة وبسيطة كالتالي:

قم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية وتسجيل الدخول.

قم بالنقر على أيقونة “حسابي”.

قم بالضغط على أيقونة “استعلام برقم الهوية الوطنية”.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك بشكل دقيق.

قم بإدخال رمز التحقق.

قم بالضغط على “استعلام”.

سوف تظهر لك نافذة جديدة بها جميع البيانات المراد الإطلاع عليها.

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن برقم الهوية

إذا كنت من مستحقي الدعم ولديك حساب، يمكنك تحديث بياناتك بكل سهولة بدون أن تؤثر على صرف الدعم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع حساب المواطن. سوف تظهر نافذة الصفحة الرئيسية، قم بالنقر على أيقونة “التفاصيل”. قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك. سوف يتم ظهور جميع المعلومات الخاصة بك، قم بتعديل البيانات التي تريد تعديلها بشكل دقيق. اضغط “التالي”. اضغط “تأكيد”، ثم “حفظ”، ثم “إرسال”.

رقم حساب المواطن للشكاوي المجاني

يمكنك التواصل مع خدمة العملاء من خلال الرقم المجاني 19912 ، وذلك في حالة الاستفسار عن ما يخص الدعم، وشروط الأهلية والاستحقاق، وفي حالة مواجهة أي مشاكل في صرف الدعم.

يمكنك التواصل أيضاً للاستفسار والتساؤل عن خطوات تحديث بيانات حساب المواطن ، وغير ذلك من الخدمات التي يمكنك معرفة تفاصيلها من خلال خدمة العملاء، وذلك متاح في أيام محددة من الأحد إلى الخميس، والعطلة الرسمية تكون يومي السبت والجمعة.