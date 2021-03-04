رابط تسجيل دخول مؤسسة تكافل الخيرية takaful.org.sa 1442 الإعانة المالية والعينية للطلاب

رابط تسجيل دخول مؤسسة تكافل الخيرية takaful.org.sa 1442 خبث أعلنت بدأ التسجيل في برامجها للعام الدرسي القادم 1442/1443 وذلك للطلاب والطالبات المستحقين للإعانة المادية، حيث يتم ذلك من خلال مدارس التعليم العام الحكومية التي يشملها برنامج ونظام تكافل، هذا وقد بدأ التقديم والتسجيل من يوم الأحد الموافق 16 من شهر رجب 1442، ويستمر باب التسجيل مفتوح حتى يوم الخميس الموافق الخامس من شهر شعبان 1442، هذا وقد صرح الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيلي، وهو أمين عام مؤسسة تكافل الخيرية، صرح بأن الدعم المُقدم للطلاب والطالبات بالمملكة، الهدف منه هو تلبية الاحتياجات المادية للطلاب المستحقين، وذلك بجميع مدارس التعليم العام بالمملكة، وذلك حتى يتفرغ الطلاب لتحصيل فروضهم الدراسية، والعمل على تنمية المهارات الشخصية لهم.

رابط تسجيل دخول مؤسسة تكافل الخيرية takaful.org.sa 1442

تجدر الإشارة إلى أن التسجيل في برنامج ونظام تكافل يقوم عليه لجان خاصة بالمدارس، حيث تقوم تلك اللجان بتقييم الجانب الاجتماعي للطالب وأسرته، حيث أن تلك اللجان هي الجهة المنوط بها التسجيل في تكافل، تقوم بحصر وتسجيل الطلاب والطالبات المستحقين لدعم مؤسسة تكافل المادي، ثم يأتي دور مؤسسة تكافل الخيرية بدراسة تلك الحالات الخاصة بالطلاب المحتاجين، حيث يتم مراجعة وتدقيق ويتم تطبيق الشروط الخاصة بالاستحقاق للدعم المُقدم من المؤسسة، المؤسسة بتطبيق شروط الاستحقاق من بيانات الطلاب وأولياء أمورهم الرسمية والمُسجلة بالوزارات المعنية، ومنها وزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك وزارة الداخلية، ووزارة التجارة، ووزارة العدل، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الإعانات التي قدمتها مؤسسة تكافل الخيرية



الإعانة المالية المباشرة.

برنامج الوجبة الغذائية.

برنامج كسوتي.

برنامج الحقيبة المدرسية.

برنامج جائزة التفوق، وغيرها من البرامج التي تدعم الطلاب.

موعد فتح التسجيل لإعانات العام القادم

التسجيل للعام الدراسي 1442 – 1443 بدأ من يوم الأحد الموافق 1442/7/16 الموافق 27 فبراير 2021، ويستمر التسجيل حتى نهاية يوم الخميس 1442/8/5 الموافق 18 مارس 2021.

طريقة التسجيل في تكافل للطلاب والطالبات للعام الجديد 1442/1443هـ

تسجيل دخول طالب جديد لبوابة تكافل في حال استخدام البوابة لأول مرة

الدخول إلى رابط بوابة الطلاب الإلكترونية لتكافل.

اختيار تسجيل طالب جديد.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

إدخال رقم جوال ولي الأمر.

إدخال رمز التحقق.

الضغط على كلمة متابعة.

استكمال إدخال البيانات المطلوبة.

سيتم إرسال كود تفعيل برسالة نصية على الهاتف الجوال.

أدخل كود التفعيل، ثم قم بالضغط على أيقونة متابعة.

جائزة التفوق من مؤسسة تكافل الخيرية

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة تكافل الخيرية قدمت خدامتها ومساعدتها المادية لما يقارب 400 ألف طالب وطالبة بالمدارس، وذلك بجميع ربوع المملكة السعودية، وبذلك يمكن تصنيف المؤسسة كإحدى الجهات الداعمة للتنمية التعليمية، وذلك من خلال برامجها العديدة، والتي تهدف لدعم الطلاب والطالبات، وإزالة العقبات والعوائق في سبيل حصولهم على مستوى متميز من التعليم، ويمكن للطلاب وأولياء أمورهم زيارة منصة بوابة الطلاب التابعة لموقع مؤسسة تكافل، وذلك للاطلاع غلى البرامج التي تقدم فرصة الحصول على الدعم، حيث يمكن من خلال تلك المنصة معرفة الحلالات التي تستحق الدعم.