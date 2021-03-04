نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي الواجبات تسجيل الدخول 1442 للتعليم عن بعد وطريقة أداء الإختبارات في المقال التالي
يبحث عدد كبير في هذه الأوقات من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية عن منصة مدرستي الواجبات وكيفية التسجيل فيها لإستكمال العام الدراسي الحالي بعد القرار الذي اتخذته وزارة التعليم السعودية مؤخراً بغلق المدارس كإجراء ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وعدم تفشيه بين الطلاب للحفاظ على صحتهم لأن هذا يُمثل أولوية قصوى لدى المملكة السعودية، وتُعد منصة مدرستي أحد أبرز المنصات التعليمية عن بعد في المملكة حيث تتمتع بعدد من المميزات الكبيرة التي تُسهل من عملية التواصل بين المعلم والطالب مما تُسهل من وصول المعلومة بشكل بسيط وسهل، ولأننا في موقعنا نهتم بالشأن التعليمي فقد كتبنا لكم عن طريقة التسجيل في منصة مدرستي للمعلمين وهنا الآن من خلال هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” نوضح لكم كيفية التسجيل في منصة مدرستي للطلاب، فإلى نص المقال.
منصة مدرستي تسجيل الدخول
من خلال خطوات بسيطة يُمكن لكل الطلاب في المملكة العربية السعودية التسجيل في منصة مدرستي، فقط اتبع الخطوات التالية:
- أولاً يجب إنشاء حساب على تطبيق توكلنا.
- ثانياً ادخل إلى موقع منصة مدرستي.
- ثالثاً ادخل كافة البيانات للدخول مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.
وبهذا تكون قد اجتزت جميع الخطوات اللازمة للتسجيل في المنصة والإستفادة منها في استكمال العام الدراسي الحالي.
وزارة التعليم السعودية
لقد نجحت وزارة التعليم السعودية في استكمال العام الدراسي الحالي عن طريق إطلاق منصة مدرستي بعد إغلاق المدارس بهدف الحفاظ على الصحة العامة للطلاب حتى تمر الأزمة الحالية لفيروس كورونا، وقد تمتع الموقع الرسمي للمنصة بمميزات تسجيل الحضور اليومي في الحصص وعمل الواجبات المنزلية وأداء الإختبارات بطريقة إلكترونية بسيطة.
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