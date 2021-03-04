نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في نظام نور 1443 برقم الهوية بالخطوات الكاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في نظام نور فتح أبوابه للطلاب المستجدين يوم الجمعة الماضي، حيث بدأ يستقبل طلبات طلاب وطالبات المرحلة الثانية للقبول بالعام الدراسي القادم 1443 تبعاً للجدولة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، تشمل هذه المرحلة الطلاب السعوديين وأبناء السعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية ومدارس التحفيظ التي لا تتبع أسلوب المفاضلة، وسوف نتحدث في هذا المقال عن كيفية التسجيل خطوة بخطوة، تابع معنا.

نظام نور بوابة المستقبل

يعتبر بمثابة نظام إلكتروني أطلقته وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، يمكن للطلبة والطالبات استخدامه للاستعلام عن النتائج عن طريق رقم الهوية أو رقم السجل المدني.

وذلك لجميع المراحل التعليمية المختلفة ابتداءً من المرحلة الابتدائية، ومروراً بالمرحلة المتوسطة، ثم مرحلة الثانوية العامة، وسوف نتطرق لاحقاً لمعرفة خطوات التسجيل في نظام نور.

التسجيل في نظام نور برقم الهوية

حرصاً من وزارة التعليم في المملكة على تيسير الأمور على الطلاب وأولياء الأمور، يمكن الآن للطلبة والطالبات المستجدين التسجيل إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المدارس والمراكز الإشراقية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي من خلال الرابط.

قم بالضغط على “رابط التسجيل لولي الأمر”.

يتم إدخال “سجل ولي الأمر”.

ومن ثم يتم إدخال “اسم المستخدم”.

قم باختيار أيقونة “تسجيل طالب جديد”.

قم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق وهي كالتالي:

رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة. صلة القرابة. تاريخ الميلاد.

قم بتحديد صف الطالب، وذلك يكون بناءً على تاريخ الميلاد الذي تم إدخاله سابقاً.

قم بإدخال جميع بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال بشكل صحيح.

قم باختيار المدرسة وفقاً لإدارة التعليم.

الإقرار والتعهد.

يتيح هذا النظام بالإضافة إلى تسجيل الطلاب الجدد، إمكانية متابعة ولي الأمر لأداء الطالب في سرية تامة، حيث أنه يتم البحث برقم سري خاص بكل طالب، يتيح أيضاً تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي، وفقاً للجدول الزمني المعلن.

الجدول الزمني المعلن لتسجيل الطلاب

سيبدأ تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين من أبناء القبائل النازحة، ومواطني دول الخليج العربي، وأبناء الجالية اليمنية وأبناء الدبلوماسيين، وذلك يوم 14 من شهر شعبان القادم من خلال موقع نور الإلكتروني.

تقدم وزارة التعليم بالمملكة خدمات إلكترونية أخرى، منها نظام فارس الخدمة الذاتية، إليك رابط وطريقة التسجيل في نظام فارس.