قرض السيارة من الراجحي الشروط وطريقه التقديم للمواطنين والمقيمين بالممكة

قرض السيارة من الراجحي يهتم مصرف الراجحي في أن يوفر الكثير من التمويلات بمميزات وخدمات متنوعة تتعلق بقروض السيارات والقيام بتقسيطها للعملاء الكرام، وهذا حرصاً منه في أن يسهل مهام القيام بشراء السيارات من خلالهم، حيث أن المصرف يتيح للعميل اياً كان سواء موظف أو عسكري أن يقوم بالاشتراك في برنامج التمويل الخاص بالسيارات، حتى يتمكن من شراء السيارة التي يريد أن يحصل عليها للحالتين المستعمل والجديد، وهذه الخدمة متاحة للمتقاعدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، إلى جانب أن البنك قام بوضع عدة شروط يجب على المتقدم الالتزام بها، ومنحتهم أطوال فترة سداد تصل إلى 7 سنوات، ونحن اليوم سوف نعرض لكم شروط وخطوات الحصول على قرض السيارة بنك الراجحي.

أبرز شروط بنك الراجحي للحصول على السيارة

قام البنك بوضع عدة شروط يجب أن تنطبق جميعها على المتقدم للحصول على تمويل الراجحي وقد تم توزيعها على حسب الفئات فعلى سبيل المثال شروط الموظف تختلف عن المتقاعد وتختلف عن المقيم ومنها الآتي:

شروط قرض السيارة للموظف

يجب أن لا يقل عمره عن 21 عام وأن لا يزيد عن 65 عام منذ القيام بسداد أخر دفعة للقرض.

يجب أن لا يقل راتبه عن 2000 ريال سعودي بالقطاع العام، أما بالقطاع الخاص يجب أن لا يقل عن 3200 ريال سعودي،

وعلى أن تكون جهة العمل الخاصة به معتمدة للبنك.

الوظيف التي يعمل بها لا تقل مدة العمل بها عن 3 أشهره للقطاع العام، أما بالنسبة للقطاع الحكومي لا تقل عن 6 أشهر.

شروط قرض السيارة للمقيمين

من المشترط أن لا يقل راتب المتقدم عن ألفين رياس، وعلى أن يكون مقيم بالمملكة لمدة لا تقل عن عام.

يجب أن تكون مدة عمله بداخل القطاع الحكومي والخاص لا تقل عن عامين

شروط قرض السيارة للمتقاعدين

يجب أن لا يكون قد تعدى السبعون عام.

وعلى أن يكون الدخل الشهري له لا يقل عن 1900 ريال.

خطوات التقديم لقرض السيارة بنك الراجحي

يتم الذهاب لأقرب فرع لك من بنك الراجحي للحصول علي قرض السيارة .

. يتم القيام بعمل طلب تقسيط سيارة ومن ثم يتم تقديم جميع الأوراق المرغوب بها.

يتم القيام بتقديم كشف يشمل أسعار السيارة التر تريد تقسيطها من خلال المعارض المعتمدة.

على بملء استمارة البنك للتقسيط.

يتم الاتفاق مع الفرع على مدة السداد وقيمة القسط الشهري.