شروط تمويل الخريجين يصل إلى 300 الف ريال من بنك التنمية الاجتماعية

شروط تمويل الخريجين من بنك التنمية الاجتماعية التي يعمل على تقديم الكثير من الخدمات للشباب لمساعدتهم على بدء مشروعهم بسهولة مع وجود التمويل الذي يصل إلى 300 الف ريال سعودي للمشاريع الهادفة، كما أن هذا التمويل لخريجي الدبلومات الصحية والمعدين للتدريس والحاصلين على مؤهلات البكالوريوس للتقديم على التمويل لمشاريع صغيرة تتوافق مع خبراتهم وتخصصاتهم العلمية، كما أن بنك التنمية الاجتماعية يعد من اهم المؤسسات الحكومية في مجال تقديم برامج التمويل التنموية الميسرة للشباب في المملكة لرفع اقتصاد المملكة، ويقدم البنك خدمة السداد الآلي لبرامج تمويل البنك في جميع فروع البنك بالمملكة مما سهل التسديد من خلال لصراف الآلي أو الإنترنت الهاتف المصرفي ويمكن معرفة شروط التمويل الجديد من بنك التنمية الاجتماعية.

شروط تمويل الخريجين من بنك التنمية الاجتماعية

أن يكون الخريج سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة. الايقل عمرة عن21 عام ولا يزيد 65 عام. أن يكون المتقدم متفرغ تماما لإدارة المشروع. ألا يكون شريكاً في مشروع آخر في وقت التقديم. يجب أن يكون ضمن المشاريع التي يمولها بنك التنمية الاجتماعية. لابد من ملء نماذج تقديم كل برنامج. لا يتجاوز مبلغ التمويل عن 300الف ريال سعودي. أن يكون المشروع جديد أو تحت التأسيس لم يمر علي تشغيله اكثر من 3 سنين. يجب اجتياز المقابلة الشخصية ودفع قيمة الرسوم الإدارية. يجب تقديم ضمانات السداد بما لا يقل عن 50% من قيمة التمويل المطلوب. لابد أن يكون لديه من الخبرة والكفاءة لإدارة المشروع.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل الخريجين

تقديم بطاقة الهوية الأصلية. الأصول من المؤهلات والشهادات والخبرات المسجلة في التطبيق. عرض فكرة المشروع (PowerPoint) لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة. التوقيع على إقرار الاستعداد بتوفير الضمانات المطلوبة.

ويجب بعد توقيع عقد التمويل إحضار أصل السجل التجاري والتصاريح اللازمة لإقامة المشروع وتوفير الضمانات المطلوبة في طلب التمويل.

والجدير بالذكر إن بنك التنمية الاجتماعية يقدم العديد من التمويلات والقروض الهامة التي خدم شريحة كبيرة في المملكة المحتاجين للتمويل من الشباب أو القادرين عن العمل ولا يوجد وظيفة تقدم لهم التمويل وفقا للشروط معينة مثل شروط وطريقة التقديم على قرض نفاذ بنك التنمية الاجتماعية 1442غيرة الكثير من التمويلات والقروض.