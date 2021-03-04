نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب الراجحي اون لاين بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديدين عن طريقة فتح حساب الراجحي اون لاين حيث أن مصرف الراجحي من أكثر المصارف بالمملكة تقديمًا للخدمات المناسبة لاحتياجات كافة العملاء ويمكن ببساطة التعامل إلكترونيًا مع المصرف فتح حساب استثماري أو فتح حساب جاري عبر موقع الراجحي الإلكتروني، بجانب ذلك فيعمل المصرف وفقًا لضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية ويتمتع بخبرة 50 عامًا في القطاع المصرفي.

شروط فتح حساب الراجحي

يوجد عددًا من الضوابط والشروط لفتح حساب مصرف الراجحي ممثلة في التالي:

أن يكون المواطن حاملًا للهوية الوطنية السعودية أو حاملًا لإقامة سارية الصلاحية.

ألا يقل عمر العميل عن 15 عامًا للقصر و 18 عام للبالغين.

أن يكون العميل مسجلًا في بوابة أبشر الرقمية.

كتابة العنوان الوطني بشكل صحيح.

لابد من استخراج رقم الجوال المُسجل به من مزودي الخدمة داخل المملكة.

فتح حساب الراجحي اون لاين

بإمكانك فتح حساب بنك الراجحي إلكترونيًا من دون الذهاب إلى فرع البنك من خلال الموقع الرسمي لمصرف الراجحي بالخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي وتعبئة النموذج الإلكتروني لفتح حساب الراجحي.

قم بملء النموذج، ثم قم بتوثيق رقم الجوال.

وثق البيانات من بوابة النفاذ الوطنية الموحدة، وبعد استكمال الخطوات تصلك رسالة على الجوال بجميع المعلومات الخاصة بالحساب .

يُمكنك أيضًا إصدار بطاقة مدى من خلال أجهزة الخدمة الذاتية الموجودة بالمملكة على مدار 24 ساعة بطريقة بسيطة.

بعد فتح الحساب المصرفي في بنك الراجحي يمكن للعميل الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف ويمكن للعميل فتح حساب جاري من أجل الاستفادة من خدمة الأوامر المستدامة وأيضًا الحصول على كشف حساب شهري بجميع المعاملات المصرفية التي تمت وذلك باللغة العربية واللغة الإنجليزية ويمكن إجراء كافة المعاملات المصرفية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية ويمكن أيضًا استخدام خدمة المباشر التي تُمكن المستخدمين من استخدام الخدمات المصرفية بشكل إلكتروني ..

التسجيل في مباشر الراجحي

ويمكنك التسجيل في خدمة الراجحي مباشر في عدد من الخطوات ممثلة في التالي:

الدخول إلى رابط المباشر للأفراد .

ادخل البيانات المطلوبة متضمنه كل من (رقم بطاقة الصراف الآلي – الرمز السري للبطاقة – رقم حسابك المصرفي)

الضغط على كلمة الدخول، تنتقل للصحفة التالية المخصصة للتسجيل بالخدمة.

قم باختيار خدمة المباشر للأفراد، وانقر على أيقونة التسجيل الموجودة أمامها.

قم بتعبئة الحقول المطلوبة أمامك، ثم اضغط على ذر الاستمرار

يُرسل المصرف بعد ذلك رسالة هاتفية على الفور بإفادتك بالتسجيل في خدمة مباشر الراجحي أفراد .

شروط التسجيل في مباشر الراجحي

وجود هوية وطنية أو إقامة بصلاحية سارية للوافدين

لا يقل عمر الوافد عن 18 والمواطن عن 15

كتابة العنوان الوطني بشكل صحيح

التسجيل في بوابة أبشر الرقمية

استخدم رقم هاتف من أحد مذودي الخدمة بالمملكة

فتح حساب في بنك الراجحي

بعد ذلك تستطيع استخراج أي فيزا مصرف الراجحي مثل فيزا مدى الراجحي أو الفيزا الرقمية أو غيرها من أنواع البطاقات الائتمانية التي يقدمها المصرف للعملاء.

من الجدير بالذكر أن شركات الراجحي تُقدم مجموعة من الخدمات عالية الجودة منها شركة تكافل الراجحي، والراجحي المالية لتداول الأسهم، بجانب خدمات الاستثمار في الذهب من خلال بيع سبائك الذهب بأحجام مختلفة من خلال خدمة الخزانة في مصرف الراجحي بجانب الخدمات المصرفية وخدمات الائتمان.