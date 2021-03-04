معلومات مفصلة عن تغيير موعد الاختبار التحصيلي

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عمر شويل - جدة تغيير موعد الاختبار التحصيلي ، يعتبر تغيير موعد الاختبار التحصيلي من الأمور الهامة التي تشغل الكثير من طلاب الصف الثالث الثانوي في المملكة العربية السعودية، لأن العديد من الطلاب يرغبون في تغيير الموعد بعد أن قاموا بتسجيله مسبقًا والتي أعلنت عنه هيئة تقويم التعليم والتدريب عن كيفية تغيير الموعد حسب المواعيد المعلنة لبدء الاختبار وانتهاءه، وقامت الهيئة بوضع عدد من الشروط الهامة التي يجب مراعتها حتي يتمكن الطالب من تغيير الموعد من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة.

الاختبار التحصيلي للقسم النظري والعلمي

اختبار التحصيلي، من أهم الاختبارات في مشوار الطالب السعودي، حيث يحدد القبول في الجامعة ويعتمد علي قياس مدي تحصيل طالب المرحلة الثانوية للمواد التي درسها سواء كان مدون اسمه في القسم العلمي أو القسم النظري ويقدمها المركز الوطني للقياس.

كما يؤدي طلاب القسم العلمي في الثانوية اختبار التحصيل في المواد العلمية وهي الفيزياء والأحياء والكيمياء والرياضيات من خلال قياس التحصيل في هذه المواد خلال مدة المرحلة الثانوية وهي 3 سنوات وتكون الأسئلة الموضوعة لهم من ضمن المقررات الدراسية لتتم عميلة المفاضلة بين الطلاب من حيث مستوي التحصيل ومدى استيعابهم واستعدادهم للدراسة في تخصصات الجامعات المتقدمين لها.

ويؤدي طلاب القسم النظري في المواد الخاصة بهم علي مدار سنوات الدراسة وهي: مادة الحديث، النحو، الصرف، البلاغة، النقد، الأدب، التاريخ، الجغرافيا، الثقافة الإسلامية، والتوحيد لكي يتم تأهيلهم إلي تخصصاتهم في الجامعات بعد المفاضلة بين كافة الطلاب.

طريقة تغيير موعد الاختبار التحصيلي

تغيير موعد الاختبار التحصيلي، يمكن لطلاب الثانوية العامة تغيير موعد اختبار التحصيلي، بعد حجزه بشكل مسبق لموعد أخر أكثر تناسبًا، بشكل إلكتروني، حسب بعض الشروط التي وضعتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، حسب المواعيد التي حددث من قبل في بداية العام الدراسي، حيث يمكن تغيير الموعد من خلال هذه الخطوات:

الدخول مباشرة لموقع قياس الإلكترونية وإدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور، ثم الضغط علي جملة “أنا لست برنامج روبوت” للتحقق من هوية المستخدم بعد ذلك يتم الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول، ثم الذهاب إلي الاختبارات المسبقة من الصفحة الرئيسية لتظهر جميع التفاصيل المتعلقة بالاختبار مثل نوع وحالة التسجيل وتاريخ الاختبار ومقر الاختبار وطريق الدفع ومن ثم يتم الضغط علي أيقونة تعديل.

ثم يتم قراءة جميع أسئلة الاختبار واختيار المقرر المحجوز مسبقًا، وبعدها يتم قراءة المواعيد المتاحة في نهاية الصفحة، ومنها يتم الضغط علي أيقونة التالي، تظهر رسالة تؤكد تعديل الموعد، ومن ثم يتم تحديد نوع الإثبات الذي يقدم في الاختبار والنقر علي التالي.

ويتم مراجعة البيانات الجديدة الخاصة بالاختبار، ومن ثم يتم الضغط علي “الموافقة علي تعديل موعد الاختبار أعلاه”، ويتم طباعة الإشعار الخاص بالتسجيل والعودة للصفحة الرئيسية للتحقق من تعديل موعد الاختبار واستلام الموعد الجديد.