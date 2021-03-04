نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443 السعودية رابط وخطوات التسجيل

نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443 حيث بدأت المملكة العربية السُّعُودية في عملية استقبال الطلاب الجدد من الصف الأول الابتدائي وذلك لكي يتمكنوا من بَدْء العام الدراسي الجديد في عام 1443 هجرياً، وقامت المملكة بفتح باب التسجيل واستقبال الطلاب من خلال نظام نور التعليمي منذ يوم الجمعة الماضية التي جاءت بتاريخ السادس والعشرين من شهر فبراير للعام 2021م، وبناءً علي ذلك سوف نعرض اليوم من خلال هذا المقال علي موقع ثقفني خطوات التسجيل في نظام نور فتابعونا.

نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السُّعُودية منذ أيام قليلة بفتح باب التسجيل من جديد للطلاب من الصف الأول ابتدائي للعام الدراسي الجديد الذي من المقرر له أن يبدأ في عام 1443 هجرياً ويكون ذلك عن طريق نظام نور؛ حيث يعد نظام نور التعليمي من اهم الأنظمة التعليمية التي قامت المملكة العربية السُّعُودية بإنشائها مؤخراً بسبب الظروف التي مرت بها البلاد وأجبرت جميع الطلاب و أولياء الأمور من التفاعل في النظم التعليمية من المنزل وعن طريق الإنترنت فقط.

لذلك فهو نظام مُمتلِئ بالخدمات التعليمية الهامة التي تساعد الطلاب وتقدم لهم كافة المتطلبات التي يحتاجون إليها، ويتم تسجيل الطلاب الجدد علي نظام نور عن طريق ولي الأمر؛ أما في حالة عدم تواجد ولي الأمر يقوم أحد ممثلين المدرسة التي ينتمي إليها الطالب من التسجيل بدلاً منه.

رابط وخطوات التسجيل في نظام نور 1443

لكي يستطيع ولي الأمر التسجيل في نظام نور يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول علي نظام نور لمتابعة خطوات التسجيل.

ثم بعدها يتم الضغط علي كلمة تسجيل ولي الأمر الجديد.

بعدها يتم ملء البيانات التي تظهر علي الشاشة وهما “تسجيل ولي الأمر” و”اسم المستخدم المقترح” والضغط علي التالي.

ثم يتم بعدها إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية ثم محل الإقامة.

ومن ثم إدخال باقي البيانات المطلوبة لإكمال التسجيل.

بعدها يتم اختيار الصف الذي يريد ولي الأمر في التسجيل به لأبناءه.

ومن بعدها يجب إدخال كافة بيانات الطالب المطلوبة في نظام نور.

ثم يتم اختيار اسم المدرسة التي يرغم ولي الأمر أن يسجل أولاده بها.