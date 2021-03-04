تمويل نقدي في 30 دقيقة للسعوديين والوافدون براتب استثنائي من بنك الراجحي للقطاعين الحكومي والخاص

تمويل شخصي سريع، مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية من أهم المصارف التي لها وزن كبير مقارنة بباقي المصارف الأخري الموجودة داخل المملكة، ويوفر مصر الراجحي خدمات مصرفية متنوعة للعملاء لكي تناسب جميع الظروف الشخصية التي يمر بها العميل، ويوفر مصرف الراجحي تمويلات شخصية عديدة رائعة للجميع، مع توفير ميزة هامة خدمة حاسبة تمويل بنك الراجحي لمعرفة قيمة التمويل والقسط الشهري، ومن بين هذه التمويلات تمويل شخصي يتم صرفه خلال 30 دقيقة فقط، وهذا التمويل الشخصي متوافق صرفه مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويصرف مصرف الراجحي كافة القروض لجميع العاملين بالقطاعات الحكومية والهيئات الخاصة وكذلك الشركات المتناهية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال سيولة نقدية مناسبة للجميع، وسوف نوضح لكل متابعينا المستندات التي يجب تقديمها للحصول على التمويل الشخصي في نصف ساعة، وشروط موافقة مصرف الراجحي علي صرف تمويل شخصي سريع لكل مواطن.

تمويل شخصي من بنك الراجحي خلال 30 دقيقة فقط

تمويل شخصي سريع في دقائق يقدمه بنك الراجحي لجميع العملاء الراغبين في الحصول عليه، فهذا التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الذي يفضله العديد من المواطنين داخل المملكة، كما تعد قروض مصرف الراجحي من أفضل القروض الشخصية بالسعودية من حيث الإجراءات وسرعة تحويل المبلغ علي حساب كل عميل.

التمويل الشخصي يتم خلال 30 دقيقة فقط لا غير عبر الرابط الإلكتروني لبنك الراجحي، وهذا التمويل يسمح بصرفه سواء كان لأغراض خاصة بالزواج، أو تجديد عقار أو أثاث، أو الحاجة لدفع رسوم دراسية، أو بغرض الزواج، التمويل الشخصي من مصرف الراجحي لجميع الأغراض الشخصية سواء للرجال أو النساء.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي في 30 دقيقة فقط

يمكن الحصول علي القرض الشخصي من مصرف الراجحي بدون موافقة جهة العمل وبدون تحويل الراتب.

الحد الأدنى للراتب هو 2000 ريال سعودي للحصول على التمويل في 30 دقيقة فقط.

لابد ألا يتجاوز سن المقترض عن 60 عام عند موعد تحصيل استحقاق القسط الأخير.

موافقة مصرف الراجحي على العميل المتقدم للحصول علي التمويل الشخصي.

مستندات يجب تقديمها للحصول على التمويل الشخصي في 30 دقيقة فقط

إحضار صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالعميل.

إحضار خطاب تعريفي من جهة العمل بالمسمي الوظيفي وتاريخ استلام العمل.

إحضار خطاب مفردات راتب من جهة العمل التابع لها.

كتابة النموذج الخاص بالبنك للحصول علي التمويل الشخصي.

طريقة الحصول علي تمويل شخصي بدون الذهاب إلى بنك الراجحي

يستطيع جميع مواطني المملكة الحصول على التمويل الشخصي الذي يناسبهم من خلال الدخول على الرابط الأتي: نموذج طلب التمويل الشخصي.

يتم ملي جميع البيانات المطلوبة في الخانات المحددة لها والذي لا يستغرق سوي 30 دقيقة فقط، ثم الضغط علي إرسال.

مصرف الراجحي أحد أهم المصارف بالمملكة التي تحظي بنسبة كبيرة من العملاء الحاليين، ويتميز بنك الراجحي بقدرته علي استقطاب أكبر نسبة عملاء ممكنة بسبب ما يقدمه من خدمات وتمويلات مختلفة الأغراض، بتنفيذ سريع ومرن للجميع مع تقديم استثناءات في حالة جدية العميل في الطالبات التي يقوم بتقديمها للبنك.

قروض شخصية أخري داخل بنوك سعودية

أصبحت القروض الشخصية حلاً لكثير من المواطنين في حل كثير من الاحتياجات الشخصية، مما يجعلهم في بحث دائم عن أفضل القروض داخل البنوك السعودية، ومن هذه التمويلات، تمويل قصير الأجل لمدة 6 شهور أو عام من البنك الأهلي السعودي بتسهيلات كبيرة، كما يتوفر تمويل شخصي سريع يبدأ من 10.000 الآف ريال من نايفات للتمويل النقدي، بالإضافة إلى تمويل شخصي يبدأ من 5 الآف ريال بدون أرباح من بنك ساب السعودي والذي يتم صرفه وفق الأحكام الشرعية لجميع مبالغ القروض.