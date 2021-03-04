تمويل شخصي أون لاين يصل 1.500.000 ريال سعودي وبدون كفيل من بنك سامبا

تمويل شخصي بدون كفيل من بنك سامبا ويصل التمويل إلي 1.500.000 ريال سعودي، يعتبر بنك سامبا من اهم وافحم البنوك المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية التي تمتلك نسبة كبيرة من العملاء، حيث أعلن بنك سامبا تمويل شخصي عليه الموافقة من الشريعة الإسلامية متفق مع تعاليم الدين الإسلامي والتي توفر تمويلات شخصية متنوعة تناسب جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي تمويل سريع وفوري في الإجراءات من بنك سامبا، حيث يساعد بنك سامبا المواطنين في تلبية احتياجاتهم المتعددة التي يسعى كل عميل في تحقيقها، وها نحن الآن نوضح لكم كيفية الحصول علي تمويل شخصي بدون كفيل يصل إلي 1.500.000 ريال سعودي من بنك سامبا.

شروط ومزايا التمويل الشخصي من بنك سامبا

يقدم بنك سامبا العديد من التمويلات المختلفة التي تناسب جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم بنك سامبا تمويل شخصي يبدأ من 5000 ريال ويصل إلي 1.500.000 ريال سعودي وبدون كفيل وهو الحد الأعلى للتمويلات من بنك سامبا، مع طرح فترة سداد أقساط التمويل تصل إلي 60 شهر لأي تمويل شخصي، حيث يتميز التمويل الشخصي من بنك سامبا عليه موافقة من لجنة الرقابة الشرعية الإسلامية، حيث يتميز التمويل بسرعة الإجراءات والشروط البسيطة التي من خلالها يستطيع المواطن في الحصول علي التمويل الشخصي بكل سهولة، وفقا لشروط كما يلي:

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام للعاملين بالقطاع الحكومي ولا يزيد عن 58 عام، ولا يزيد عن 60 عام إذا كان عاملين بالقطاع الخاص. يجب ألا يقل الراتب الشهري للسعودي أو المقيم عن 3000 ريال سعودي. يجب ألا تقل مدة خدمة العمل عن شهر واحد للمواطن السعودي، ولا يقل مدة خدمة العمل عن ثلاثة اشهر بأي عمل حكومي أو للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

تقديم طلب التمويل الشخصي أون لاين من بنك سامبا

تقديم طلب التمويل الشخصي عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لدي بنك سامبا، ويتم تسجيل الدخول ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح كالاسم المستفيد والبريد الإلكتروني الخاص ورقم الهاتف وجهة العمل والمبلغ التمويل الذي ترغب في الحصول علية، ثم قم بالضغط علي تسجيل الطلب.