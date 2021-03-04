نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح حساب ادخار بنك الرياض وعوائد ومميزات الحساب الادخاري الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب ادخار بنك الرياض riyad bank وعوائد ومميزات الحساب الادخاري الجديد، كيف افتح حساب ادخاري بعائد مميز لدى بنك الرياض وما هي المميزات والأرباح المتوقعة؟، حساب الإدخار يعتبر هو الطريقة الأكثر أماناً والأقل مخاطرة لتحقيق أرباح شهرية من خلال الاستثمار، فمن المعروف أنه يمكنك استثمار أموالك في واحدة من الطرق الأربعة التالية وهي الإستثمار في الأسهم، والاستثمار عبر الصكوك، والاستثمار باستخدام الودائع، والطريقة الأخيرة هي إنشاء حساب للادخار، حيث تم تصنيف حساب الإدخار على أنه الأكثر أماناً كما أنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتستطيع فتح حساب ادخار بنك الرياض بخطوات بسيطة وسهلة للغاية، ولا يحتاج فتح الحساب الادخاري إلى زيارة الفرع أو الاتصال بخدمة العملاء، بل يمكنك تنفيذ الإجراءات المطلوبة عبر تطبيق بنك الرياض.

طريقة فتح حساب ادخار بنك الرياض

لتتمكن من فتح الحساب الادخاري في بنك الرياض يجب أن تمتلك حساب في البنك وتقوم بتحميل تطبيق بنك الرياض، بعدها قم بفتح التطبيق وابدأ في تسجيل الدخول بالطريقة المُعتادة عبر إدخال اسم المُستخدم وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول، ثم يتم إرسال رسالة نصية على جوالك بها رمز التحقق يتم إدخاله في الصندوق المُخصص لذلك ومن ثم الضغط على استمرار، بعدها توجه إلى أيقونة القائمة في أقصى يمين الشاشة الرئيسية واضغط عليها لتظهر لك الخيارات المتاحة للخدمات التي يوفرها تطبيق بنك الرياض.

خطوات إنشاء الحساب الادخاري riyad bank

قم بالضغط على تقدم بطلبك من القائمة الرئيسية وسيظهر أمامك خيارين هما طلب حساب إضافي وطلب بطاقة رقمية، يتم الضغط على طلب حساب إضافي وسيتم فتح ثلاثة خيارات وهي حساب جاري، أو حساب إدخار بدون عائد، أو حساب إدخار بعائد وهو ما نتناوله اليوم في موضوعنا، يتم إختيار حساب إدخار بعائد والضغط على فتح حساب، ثم تحديد العملة الريال السعودي وإدخال التوقيع المعتمد للحساب وهو رقم الحساب الخاص بك، ثم يتم الموافقة على كافة الشروط والأحكام والضغط على إضافة حساب، بعدها قم باجتياز التحقق مرة أُخرى وبتلك الطريقة تكون قد أتممت عملية فتح حساب إدخار بنك الرياض.

لن تتمكن من الحصول على عائد في حساب الادخار الخاص بك إلا إذا ساوي أو تجاوز رصيدك مبلغ عشرون ألف ريال سعودي، أما إذا كان الرصيد أقل من عشرون ألف ريال فيتم احتسابه على أنه حساب ادخار بدون عائد، وفور وصوله لعشرون ألف ريال تتمكن من الحصول على عائد، على أن تكون نسبة العائد 0.30 %، على سبيل المثال إذا كان المبلغ مائة ألف ريال فإن العائد شهرياً خمسة وعشرون ريال تقريباً، وفي السنة يبلغ العائد ثلاثمائة ريال تقريباً، العائد مُتغير بكل تأكيد ولكن هذه النسبة طبقاً لأخر تحديث على موقع بنك الرياض.