“الصحة”: تسجيل 4 وفيات و375 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وشفاء 336 حالة

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، تسجيل 375 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 378708 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6514 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 336 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 369613 حالة، لافتة إلى أن هناك 2581 حالة نشطة حالياً، من بينها 503 حالات حرجة