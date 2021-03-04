بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، تسجيل 375 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 378708 حالة.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6514 حالة وفاة.
وأبانت أنه تم تسجيل 336 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 369613 حالة، لافتة إلى أن هناك 2581 حالة نشطة حالياً، من بينها 503 حالات حرجة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الصحة”: تسجيل 4 وفيات و375 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وشفاء 336 حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.