متحدث الصحة: لا يمكن لمن أخذ اللقاح مخالطة المصابين فهذا أمر خطير وقد يعرضه للمخاطر

بلادي – الرياض : أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لا يمكن لمن أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، مخالطة المصابين. وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات مواجهة كورونا، إن المخالطة أمر خطير وقد تعرض الشخص للمخاطر وإمكانية نقل العدوى للآخرين. وأضاف: “إن الشخص إذا أخذ اللقاح ووصل لاكتساب المناعة ومستوى التحصين وتجاوز المدة الزمنية لتكون المناعة لديه عالية، صحيح في حالة المخالطة لا يلزمه الحجر، ولكن لا يعني هذا أنه غير ملزم بالأمور الاحترازية والأمان الصحي له وللآخرين”.

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