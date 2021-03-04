ينشرها عبر مواقع التواصل.. القبض على وافد يصور النساء أثناء توصيلهن

بلادي – الرياض : ألقت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض القبض على وافد من الجنسية الهندية لقيامه بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم في الميدان، والنساء خلال إيصالهن. وأوضحت وزارة الداخلية أن الوافد نشر فيديوهات رجال الأمن والسيدات عبر أحد حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، كما تباهى بحيازته مبالغ مالية مجهولة. وأشارت إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحق الوافد، وتحويله إلى النيابة العامة.

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