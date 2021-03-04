وزير الطاقة: تعافي الطلب على النفط متعلق بسرعة توزيع اللقاحات.. ولدينا خطط طارئة حال حدوث أمور غير متوقعة

بلادي – الرياض : أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن التعافي في الطلب على النفط مرتبط بسرعة توزيع لقاحات فيروس كورونا. وقال الوزير، في كلمة له خلال اجتماع وزراء الطاقة في “أوبك +” اليوم (الخميس)، إن المملكة لديها خطط طارئة واحتياطية في حال حدوث أمور غير متوقعة.

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