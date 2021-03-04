“السوق المالية” تحيل عددًا من المستثمرين للنيابة العامة بتهمة التلاعب في التداولات

بلادي – الرياض :

أحالت هيئة السوق المالية، اليوم (الخميس)، عددًا من المستثمرين المخالفين لنظام السوق المالية إلى النيابة العامة، بتهمة التلاعب والتضليل في تداولات السوق.

وأوضحت أن المستثمرين قاموا بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.