بلادي – الرياض :
دعت هيئة الإذاعة والتلفزيون، اليوم (الخميس)، جميع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الإنتاج الفني، لتقديم عروضها لأعمال رمضان للعام المقبل.
وبينت الهيئة المجالات المسموح بتقديم الأعمال الفنية بشأنها، وتتضمن: مسلسلا دراميا 30 حلقة، ومسلسلا كوميديا 30 حلقة، ومسلسلا دراميا 15 حلقة، ومسلسلا كوميديا 15 حلقة، ومدة الحلقة ساعة.
كما شملت المجالات اسكتشات كوميدية 30 حلقة، واسكتشات كوميدية 15 حلقة، ومدة الحلقة في كل منها 20 دقيقة بدون الشارة، ومسلسل أطفال (كرتون) 30 حلقة، ومدة الحلقة 30 دقيقة مع الشارة.
واشترطت الهيئة أن تتضمن العروض فكرة العمل، والمعالجة، وسيناريو وحوار خمس حلقات، وترشيحات الممثلين، وميزانية متكاملة، على أن يتم تقديم العروض خلال مدة أقصاها 31 يوليو المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوميدي وكرتون ودراما.. “الإذاعة والتلفزيون” تدعو مؤسسات الإنتاج لتقديم عروضها لرمضان 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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