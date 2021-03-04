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عمر شويل - جدة تغييرات جديدة في نظام التعليم بالسعودية، تصدرت وزارة التعليم السعودي مختلف نتائج البحث الخاصة تريندات المملكة العربية السعودية وذلك بعد قيام وزارة التعليم بالإعلان من خلال مؤتمرها الأخير في المملكة عن تغيير شامل لمنظومة التعليم في السعودية حيث تتجه المنظومة بالمملكة لتحويل نظام الفصلين الدراسين بالعام إلى نظام ال3 فصول دراسية

وذلك بداية من العام الدراسي المقبل 1443/2022، ومن الجدير بالذكر أن نظام التعليم في السعودية كان يشمل فصلين فقط كما أنه لا يوجد دراسة خلال الشهر الفضيل حيث تتوقف به ويعاد استكمالها بعد إجازة عيد الفطر المبارك، الا ان هذا الامر لن يكون موجودا العام المقبل وفقا للمنظومة الجديدة.

نظام التعليم الجديد في السعودية

وفقا لما أعلنت عنه وزارة التعليم السعودي في تغيير نظام التعليم بها من فصلين ل3 فصول دراسية تتضمن شهر رمضان المبارك حيث يكون الفصل الدراسي الأول بدايته من 21 محرم 1443 وحتى 20 من ربيع الآخر 1443، أما الفصل الدراسي الثاني بها فيبدأ من 1 من جماد الأول لينتهي في 7 من شعبان 1443 اما الفصل الدراسي الثالث فيبدأ في ال17 من شعبان لينتهي في ال24 من ذي القعدة 1443.

وقد جاء هذا القرار وفقا للنظام التعليم المتبع حاليا بشكله الالكتروني والذي من المتوقع ان يستمر طوال الفترة المقبلة أيضا، وعليه يكون شهر رمضان المبارك ضمن الخطة الدراسية ولا يأخذ القطاع سوي إجازة عيد الفطر فقط لي عاود الدراسة مرة أخرى بعد العيد.

أسابيع الدراسة في السعودية

أما عن عدد أسابيع الدراسة الخاصة بكل فصل دراسي وفقا لمنظومة التعليم الجديدة في المملكة السعودية، حيث يضم كل فصل دراسي 13 أسبوعا دراسيا وتم وضع 9 إجازات موزعة على العام الدراسي هي:

يومي ال22 و23 من شهر سبتمبر إجازة اليوم الوطني، واجازة الفصل الدراسي الأول من 21 ربيع آخر وحتى 29 منه، إجازة الفصل الدراسي الثاني من ال8 من شعبان وحتى ال16 منه، إجازة الفصل الدراسي الثالث والعام الدراسي تبدأ من ال25 من ذي القعدة 1443، كما تتضمن إجازات طويلة عددها 5 اجازات متفرقة بالعام الدراسي، ليكون عدد أيام الدراسة كلها 183 يوم.