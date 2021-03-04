نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نموذج الفحص الطبي للطلاب المستجدين نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن استمارة الفحص الطبي الخاصة بالطلاب المستجدين عام 1443، مع اعلان وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي 1443 المستجدين وبدأ مختلف أولياء الأمور البحث عن كيفية والخطوات الصحيحة للتقديم الخاصة بابنائهم ومعرفة الأوراق والمستندات المطلوبة لاكمال عملية تسجيل الطلاب

حيث يجب الالتزام بخطوات معينة أثناء إتمام عملية التقديم حتى يتجنب ولي الأمر أي أخطاء من شانها قد تفقد فرصة طفليه في الحصول على مكان له في العام الدراسي الجديد، وقد أعلنت وزارة التعليم بالمملكة عن كيفية خطوات التسجيل والذي يتم من خلال موقع نور الالكتروني، وذلك على منصتها الرسمية تويتر.

الاستعلام عن استمارة الفحص الطبي

أما بخصوص استمارة الفحص الطبي وهي أحد الأوراق ومن ضمن المستندات المطلوبة في إتمام عملية تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي، وتعد تلك الاستمارة بمثابة بيان يؤكد خلو الطالب او الطالبة من أى أمراض معدية أو أي مرض قد يحول بينه وبين تعاملاته من الآخرين من حوله، ويقوم ولي الأمر من خلال التسجيل عبر حسابه الشخصي على نظام نور بإدخال اسم المستخدم الخاص به وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول، ليقوم بعد ذلك باختيار استمارة الفحص الطبي

يقوم بطباعتها من خلال زر الطباعة الموجود أسفل الشاشة، ليقوم بعدها بالاطلاع على موعد إتمام فحص الطالب، ويجب أن يلتزم الطالب بموعد الفحص المحدد له وعدم الذهاب في أي وقت آخر بخلافه لأنه لن يتاح توقيع الكشف الطبي عليه وذلك وفقا للضوابط والأحكام.

تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي المستجدين

كما نعلم انه يتم الان تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي المستجد تحت فئة الأبناء الغير سعوديين ويعاملون معاملة الأبناء السعوديين لكونهم من أم سعودية وأب أجنبي، والتي بدأت يوم ال26 من شهر فبراير الماضي على أن يتم غلق باب التقديم يوم ال7 من شهر مارس الجاري، ويتم التسجيل من خلال نظام نور حيث يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول على موقع نور واختيار تسجيل طالب جديد ويقوم بإضافة البيانات الخاصة به والتأكيد على اختيار المدرسة، والضغط على تسجيل طالب.