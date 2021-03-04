شروط وخطوات التقديم في حافز للبحث عن عمل 1442

التقديم في حافز للبحث عن عمل هو وأحد من ضمن الأشياء التي يبحث عنها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية من أجل التسجيل في ذلك البرنامج الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لأن هذا البرنامج يعمل علي توفير العديد من فرص العمل للمواطنين السعوديين.

التقديم في حافز

برنامج حافز هو أحد البرامج الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهذا البرنامج يحث المواطنين علي البحث عن العمل وذلك من أجل القضاء علي البطالة في السعودية، ويقدم وأيضاً هذا البرنامج يصرف مبلغ شهري للمتقدمين بقيمة 2000 ريال سعودي حتي الحصول علي عمل، وأيضاً يقدم لهم مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية التي تساعدهم في الوصول لسوق العمل.

شروط برنامج حافز للبحث عن العمل

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع عدد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك من أجل التقديم والقبول في حافز حيث جاءت هذه الشروط في النحو التالي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

يشترط إن لا يكون لديه وظيفة في القطاع العام أو القطاع الخاص.

يشترط إن يكون المتقدم لبرنامج حافز لديه القدرة علي العمل.

لا يكون طالباً في الصفوف الجامعية أو لا يكون يحصل علي دورات تدريبية.

إن لا يكون له دخل ثابت بقيمة لا تزيد عن 2000 ريال سعودي شهرياً.

يجب إن لا يكون من ضمن الحاصلين علي تعوضيات ضد التوقف عن العمل.

طريقة التقديم في حافز للبحث عن عمل

يتم التسجيل في برنامج البحث عن العمل إلكترونياً وذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة والتي نعرضها لكم في السطور التالية:

الذهاب إلي موقع طاقات علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق إسم المستخدم ثم رقم السر.

من القائمة تقوم باختيار برنامج حافز.

بعد ذلك تقوم باختيار تسجيل جديد في حافز.

تقوم بكتابة أسمك رباعي ثم رقم الهوية الوطنية.

إذا كنت من أم سعودية تكتب الجنسية ثم رقم الإقامة.

بعد ذلك إدخال تاريخ الميلاد.

كتابة بيانات الشهادات الجامعية.

الضغط علي زر التسجيل.