طريقة طباعة استمارة الفحص الطبي من نظام نور 1442

طباعة استمارة الفحص الطبي من نظام نور الإلكتروني يعتبر واحد من ضمن الأشياء التي تهم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل القيام بعملية طباعة استمارة الكشف الطبي علي الطلاب حيث إن هذا المستند يتم إستخدامة أثناء التقديم للطلاب في الصف الأول الابتدائي بالمملكة العربية السعودية.

استمارة الفحص الطبي

تعتبر وثيقة الكشف الطبي هي أحد المستندات التي يتم تعبئتها أثناء التقديم في المدارس بالمملكة العربية السعودية وتحتوي هذه الوثيقة علي عدد من البيانات التي توضح السجل المرضي للطالب وأيضاً حالتة الصحية، ويتضمن هذا المستند أيضاً طول الطالب ووزنة، ويتم توقيع الكشف الطبي علي الطلاب من أجل معرفة حالتهم الصحية ومدي قدرتهم علي الدراسة.

طريقة تسجيل طلاب أول ابتدائي عبر نظام نور

يتم تسجيل الطلاب في المدارس الابتدائية إلكترونياً من خلال موقع نظام نور التعليمي حيث يتم التقديم عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:

الذهاب إلي موقع نظام نور الإلكتروني علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق إسم المستخدم ثم رقم السر.

من القائمة الجانبية تقوم باختتيار تسجيل الطلاب.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة تسجيل طلاب أول ابتدائي.

تقوم بتحديد جنسية الطالب من قائمة الجنسيات.

أذا كان من المواطنين تكتب رقم الهوية وأذا كان من المقيمين تكتب رقم الإقامة.

تكتب البيانات الشخصية المطلوبة ثم تحديد صلة القرابة بينك وبين الطالب.

كتابة عمر الطالب ثم إدخال تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري.

بعد ذلك تقوم باختيار الإدارة التعليمية ثم اختيار المدرسة.

الضغط علي زر التسجيل.

طريقة طباعة استمارة الفحص الطبي

يتم تحميل وثيقة الكشف الطبي للطلاب من خلال نظام نور التعليمي عن طريق القيام بمجموعة بسيطة من الخطوات التي تتلخص في السطور التالية وهي:

الذهاب إلي موقع نظام نور التعليمي علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق إسم المستخدم ثم رقم السر.

اختيار من القائمة استمارة الكشف الطبي.

بعد ذلك تقوم باختيار تحويل الوثيقة إلي صيغة pdf.

الضغط علي زر الطباعة.