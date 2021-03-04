مخبأة بطريقة احترافية.. إحباط محاولتي تهريب 2.6 مليون حبة كبتاجون بالحديثة

بلادي – الرياض :

أحبطت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، محاولتي تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون بجمرك الحديثة.

وأكدت أنه تم ضبط المستقبلين للمضبوطات، والبالغ عددهم 5 أشخاص، وذلك بالتنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات.

وأشارت إلى أن المضبوطات، بلغت أكثر من 2.6 مليون حبة كبتاجون، حيث وُجدت مخبأة بطريقة احترافية داخل أرضية مقطورة، وأخرى داخل تجويف أحجار.