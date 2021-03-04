بلادي – الرياض : أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، بدء استقبال الرحلات الدولية في مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بالعلا، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات التشغيلية وفق المعايير الدولية وبما يتناسب مع احتياجات الجهات المختصة العاملة في المطار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسمياً .. مطار العُلا يبدأ استقبال الرحلات الدولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.