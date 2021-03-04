التحالف: تدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه جازان

بلادي – الرياض : أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الخميس)، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية الإرهابية تجاه جازان. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ البالستية، وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب. وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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