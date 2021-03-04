“هيئة الاتصالات” تكشف سرعات مقدمي الخدمات في الوصول لأشهر الألعاب الإلكترونية

بلادي – الرياض :

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الخميس)، تقريرها الربعي الأول، لأفضل مقدمي الخدمات أداءً فيما يخص الألعاب الإلكترونية في المملكة، بالإضافة إلى تقارير ربعية تقارن زمن الاستجابة بين مقدمي الخدمات لأشهر الألعاب الإلكترونية في المملكة.

وكشف التقرير عن تصدر شركة “موبايلي” لقائمة مقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة في لعبة Fortnite “فورت نايت”، تلتها شركتا: الاتصالات المتكاملة، وزين، وشركة الاتصالات السعودية STC.

بينما احتلت شركة زين الصدارة في لعبة FIFA “فيفا”، تلتها مرتبةً شركتا: الاتصالات السعودية STC، وموبايلي، ثم شركة الاتصالات المتكاملة.

كذلك تصدرت شركة “موبايلي” في لعبة Apex Legends “آبيكس ليندز”، جاءت بعدها على التوالي شركتا: الاتصالات المتكاملة، وزين، وأخيرا شركة الاتصالات السعودية STC.

فيما اعتلت كلٌ من شركة موبايلي وزين قائمة مقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة للعبة League of Legends”ليج أف ليندز”، وجاءت في المركز الثاني شركة الاتصالات، وأخيرا شركة الاتصالات المتكاملة.

وفيما يخص لعبة Dota 2 “دوتا 2″، جاءت شركة زين في المركز الأول بعد تسجيلها أفضل معدل زمن استجابة، وتوالت بعدها شركتا: الاتصالات المتكاملة، وموبايلي، وأخيرا شركة الاتصالات السعودية STC.