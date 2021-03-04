طقس الجمعة: انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الجمعة).
وتوقّع المركز انخفاضاً في درجات الحرارة مصحوباً برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على مناطق الحدود الشمالية، والقصيم، والرياض والشرقية ونجران، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.
كما يتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات عسير.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 34 درجة مئوية في وادي الدواسر، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 3 درجات مئوية في طريف.
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