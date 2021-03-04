القرار رفع الأسعار 5%.. المملكة تمدد خفضها الطوعي لإنتاجها النفطي خلال أبريل

بلادي – الرياض :

وافقت المملكة على تمديدها الخفض الطوعي الإضافي لإنتاجها النفطي بمليون برميل يومياً خلال شهر أبريل المقبل.

وأكدت “أوبك +” أن خفض المملكة إنتاجها يجسد ريادتها ونهجها المرن، فيما أسهم القرار في قفز أسعار النفط 5%.

من جهته، أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم للخروج من خفض إنتاج النفط الطوعي.

وأشار إلى أن عودة كميات الإنتاج المتوقفة طوعا ستكون على مدى فترة تتجاوز الشهر.