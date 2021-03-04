لتمثيل المملكة في شؤون العمل.. “الموارد البشرية” تفتتح الملحقية العمالية في مصر

بلادي – الرياض :
افتتحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الخميس)، الملحقية العمالية في مصر، وذلك ضمن خطة المملكة لافتتاح ملحقيات عمالية في عدد من الدول المصدرة للعمالة.
واستقبل سفير المملكة، والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية في مصر، أسامة بن أحمد نقلي، في مكتبه اليوم الملحق العمالي المعين حديثا، فيصل بن مطلق العتيبي.
وأوضحت الموارد البشرية أن الملحقية العمالية في مصر ستقوم بتمثيل المملكة في المواضيع ذات الصلة بشؤون العمل، والتوعية والتثقيف للعمالة المرشحة للعمل عن السياسات والأنظمة المعمول بها في المملكة.
وأشارت إلى أن منصب الملحق العمالي سيسهم في تعزيز التنسيق مع الجهات النظيرة في مجالات العمل، وستقوم الملحقية العمالية بالمشاركة في تحسين وتطوير آليات منظومة التوظيف والاستقدام.
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