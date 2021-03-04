يسعون إلى تفتيت المجتمع والتأثير على عقول الشباب.. المفتي يحذر من دعاة الشر

بلادي – الرياض :

حذر المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، من تأثير دعاة الشر في نشر الفوضى، وانعكاسها على عقول الشباب.

وأكد أن أعداء المملكة يقصدون الشباب الصغار الذين يقل إدراكهم، ولا يأتون للعقول الناضجة، لأنهم يعلمون أن أولئك لا تخدعهم تلك الدعايات الضالة.

وأوضح أن المجتمع، ممثلا في وسائل الإعلام والدعاة والخطباء، عليه مسؤولية واجبة نحو إنقاذ أبنائنا الصغار من الأفكار الضالة والغريبة عن واقعنا، داعيًا القائمين على التربية والتعليم إلى تقوية المناهج وربطها بالماضي الربط الصحيح.

وأشار إلى أن أعداء المملكة يسعون إلى تفتيت وتشتيت المجتمع، ويريدون أن نعيش فوضى كما عاش غيرنا، مبينًا أن القيادة بالتعاون مع المجتمع أغلقت الأبواب في وجه أهل الشر، ومنعتهم من نشر هذه المبادئ المتنافية مع الدين وتعاليم الإسلام.