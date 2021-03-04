إمارة الرياض: ضبط 55 بدلة عسكرية وأنواط وشعارات مخالفة في المزاحمية

بلادي – الرياض : قامت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض بجولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة المزاحمية. وضبطت اللجنة خلال الجولة 55 بدلة عسكرية و200 قطعة من الرتب والأنواط والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة، فيما أغلقت محلين يعملان دون ترخيص، وتمت مصادرة المضبوطات وإجراء اللازم حيالها. وشارك في الحملة عدد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارتي الحرس الوطني والتجارة وأمانة الرياض وجوازات المنطقة ومكتب العمل.

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