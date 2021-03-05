علم النفس الرياضي التطبيقي ينظم دورة بعنوان “دور علم النفس السيبراني في المجال الرياضي”

دوت الخليج – د.سحر رجب

بتنظيم المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي التطبيقي “SGASP” وبالتعاون مع الجمعية الدولية لجنوب آسيا والمحيط الهادي لعلم النفس الرياضي “ASPASP” وكليات الأصالة بالدمام، نظمت دورة تدريبية بعنوان “دور علم النفس السيبراني في المجال الرياضي” بتاريخ 3 مارس 2021م، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الثاني لعلم النفس الرياضي التطبيقي المزمع إقامته يومي الأحد والاثنين 7 – 8 مارس 2021م، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية

وشارك في تقديم هذه الدورة سعادة الدكتور صالح سفير الخثعمي أستاذ علم النفس المساعد بكلية التربية جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية،

وسعادة الدكتورة صالحه أحمد عسيري أستاذ علم النفس المساعد وباحثه في علم النفس السيبراني بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية

حيث أستعرضت الدورة توضيح مفهوم علم النفس السيبراني، وبينت الهدف الرئيسي في تأثير التكنولوجيا على التفاعل البشري والسلوك والصحة النفسية ( العقلية ) في المجال الرياضي، وطبيعة إستخدام التكنولوجيا من قبل الرياضيين والمنظمات الرياضية للتواصل الإجتماعي مع الأخذ في الاعتبار “الجانب المظلم” لإستخدام الرياضيين للإنترنت.

كما ذكرت الدورة بعضاً من المضايقات الإلكترونية في البيئات الرياضية كالتنمر واللاتفرد والتحرش وغيرها وكيفية التعامل معها

وفي ختام الدورة تم التطرق للرياضات الإلكترونية المختلفة وما توفره لممارسي علم النفس الرياضي من معلومات عن هذه الرياضة للإستفادة منها كساحة تدريب على المهارات العقلية، بالإضافة للمطالب النفسية لدى المهتمين بهذه الرياضة.