” نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للخدمات المساندة يزور الكلية التقنية بالقطيف “

دوت الخليج – ماجد السبع -القطيف في إطار جولته التفقدية للمنشآت التدريبية في المنطقة الشرقية زار نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المساعد للمعاهد المهندس محمد بن عبد الكريم أبا حسين الكلية التقنية بالقطيف يرافقه مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني بالمنطقة الشرقية الأستاذ محمد السلوم .

واطلع المهندس أبا حسين على مشاريع ومرافق الكلية والأقسام التدريبية والمعامل والمباني القائمة وإمكانية الاستفادة منها للتوسع في أسام الكلية .

وأشاد نائب المحافظ المساعد بجهود الكلية وتذليل كافة العقبات لتهيئة بيئة تدريبة ملائمة للمتدربين والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها المؤسسة .

من جانبه قدم عميد الكلية الأستاذ مشاري القحطاني شكره وتقديره لنائب المحافظ على زيارته التفقدية واهتمامه المباشر للوقوف على احتياجات الكلية لما يخدم العملية التدريبية .

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