تمويل كاش بدون كفيل وبدون تحويل الراتب للسعودي والمقيم من بنك البلاد

تمويل كاش بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من بنك البلاد فيعد بنك البلاد من البنوك المميزة بالسعودية ويوفر الكثير والكثير من القروض الشخصية وأخرى عقارية وقروض السيارات المميزة واليوم من خلال هذا المقال بموقع ثقفني نتعرف معاً على التمويل الشخصي الذى يتميز بعدم الحاجة إلى ضامن أو تحويل الراتب من بنك البلاد بالسعودية وهو تمويل متاح للمواطنين السعوديين والمواطنين الغير سعوديين بالسعودية

تمويل كاش بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من بنك البلاد

هذا التمويل الشخصي الذى لا يحتاج لتحويل الراتب ولا يحتاج إلى كفيل يستطيع التقدم عليه السعوديين والمقيمين بعد استيفاء الشروط وهي

يشترط أن يكون طالب الحصول على القرض من بنك البلاد بالسعودية عمره لا يقل عن 18عام وقت طلب التمويل

يشترط أن يكون العميل المتقدم بطلب الحصول على التمويل يعمل لدى جهة عمل معروفة لدى بنك البلاد بالسعودية

يشترط أن يكون المواطن السعودي المتقدم يحصل على دخل شهري لا يقل عن 3000 ريال ويشترط على العميل الغير سعودي دخله الشهري لا يقل عن 3500 ريال سعودي

مزايا التمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من بنك البلاد بالسعودية

التمويل الشخصي من بنك البلاد بالسعودية به العديد من المزايا لكي ينال أرضاء العملاء وهي

القرض الشخصي من بنك البلاد بالسعودية يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية

القرض الشخصي من بنك البلاد لا يحتاج إلى كفيل ولا تحويل الراتب للعاملين بالمصارف

العملاء يستطيعون الحصول على قرض إضافي

التمويل الشخصي لدى بنك البلاد تصل قيمة إلى 2000000 ريال

مدة سداد ميسرة تصل إلى 5 سنوات

يتمكن من العملاء من السداد المبكر

الأوراق المطلوبة لطلب التمويل لدى بنك البلاد بالسعودية

هناك مجموعة من الأوراق لابد من أن يقدمها العميل طالب الحصول على التمويل الشخصي من بنك البلاد بالسعودية ويمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك البلاد لمعرفة المزيد وهي

لابد من تقديم الهوية الوطنية وتكون غير منتهية

لابد من تقديم خطاب تثبيت ونقل الراتب

تقديم تعريف بالوظيفة والراتب الشهري

لابد من تقديم نسخة من بطاقة العمل للعملاء بالقطاع العسكري

لابد من ملئ نموذج يوضح التزامات العملاء المالية