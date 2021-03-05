نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح الطيران السعودي بين المملكة و مصر للعالقين بشروط 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح الطيران السعودي إلى مصر خبر يفرح الكثيرين من المصريين وينتظرونه بترقب ولهفة، لمعرفة موعد عودة العالقين منهم وذلك منذ إن اتخذت الحكومة السعودية قرار وقف السفر من مصر إلى المملكة لفترة مؤقتة وكان ذلك القرار وقاية وحماية لجميع المواطنين والمقيمين في ظل انتشار الاوبئة في هذه الفترة من السنة ومنعًا لانتقال العدوى.

ينتظر المصريين العالقين خارج السعودية فتح الطيران السعودي حيث يُعد قرارًا مصيريًا لهم من أجل العودة إلي استئناف العمل في المملكة العربية السعودية كما كانوا من قبل وخاصًة ان اكثر العاملين لديه اسر والتزامات فهم في حاجة ماسة إلى قرار العودة ليعود معها الشعور بالامان والأطمئنان لديهم.

تحديد موعد فتح الطيران السعودي

وقد أعلنت الحكومة السعودية من قبل عن قرار أستئناف الطيران السعودي بدايًة من شهر مارس الحالي وقد تقرر ان يكون قرار التنفيذ اواخر شهر مارس 2021 مع الالتزام بشروط قرار فتح الطيران للسفر من مصر إلى السعودية أو من السعودية إلى مصر.

شروط فتح الطيران السعودي

إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا لجميع القادمين إلى السعودية من عمال او وافدين.او مواطنين حرصاً على سلامة الجميع، وتوقيع الفحص الطبي لجميع القادمين، كذلك يشترط على القادمين تخصيص مكان السكن الخاص بهم في مدة ثمانية ساعات من وقت الوصول، كل هذه الإجراءات من المهم العمل بها فهي في نهاية الأمر.

صرحت وزارة الداخلية السعودية بموعد فتح الطيران ذهابًا وإيابًا بدءًا من يوم الاربعاء الموافق 31 من مارس الحالي يوافق اليوم الثامن عشر من شهر رجب 1442 وقد قررت فتح الطيران بشكل كامل وفتح جميع وسائل السفر السعودي البحرية و البرية أيضًا مع التأكيد على اخذ جميع الإجراءات اللازمة للوقاية من جهة المملكة والعائدين إليها أو الخارجين منها وذلك لسلامة الجميع دون استثناء.

ومن المعرف إن حكومة المملكة العربية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز كانت قد أصدرت قرارًا بوقف الطيران منذ بداية شهر فبراير 2021 ومنع جميع الرحلات الجوية والبحرية والبرية إلى المملكة لعشرين دولة من بينها مصر، وتعليق مواطنين عشرون دولة ومنع دخولهم المملكة وذلك كأحد الإجراءات الوقائية اللازمة للأمان والسلامة.