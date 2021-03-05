بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 5 مارس 2021، تسجيل 384 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 379092 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 309 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 396922 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6519 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2651 والحالات الحرجة 509 حالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الجمعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.