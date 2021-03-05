حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 1.5 طن من الحشيش المخدر بشرورة

بلادي – الرياض :

تمكنت فرق حرس الحدود بقطاع شرورة التابع لمنطقة نجران من إحباط محاولة تهريب طن ونصف من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين في مثل تلك الحالات وتسليم المهربات للجهة المعنية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.