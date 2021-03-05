“شرطة الرياض” تطيح بمواطن ظهر بفيديو وهو يتحرش بالنساء (فيديو)

بلادي – الرياض :

أعلنت شرطة منطقة الرياض اليوم (الجمعة) تمكن قواتها من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو يتحرش بالنساء.

وأضافت شرطة المنطقة أن إجراءات الاستدلال البحثية ساهمت في تحديد هوية المتحرش والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأشارت إلى أن المتهم أقر بما نسب إليه، وجرى إيقافه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية حياله.