بلادي – الرياض :
أعلنت شرطة منطقة الرياض اليوم (الجمعة) تمكن قواتها من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو يتحرش بالنساء.
وأضافت شرطة المنطقة أن إجراءات الاستدلال البحثية ساهمت في تحديد هوية المتحرش والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.
وأشارت إلى أن المتهم أقر بما نسب إليه، وجرى إيقافه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية حياله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “شرطة الرياض” تطيح بمواطن ظهر بفيديو وهو يتحرش بالنساء (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.