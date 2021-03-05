الزعاق: 13 يوماً وسيبدأ موسم التقلبات الجوية الحادة

بلادي – الرياض :
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، إن بعد 13 يوما سيحل موسم “الحميمين”، لافتا إلى أن اليوم (الجمعة)، هو ثاني أيام عقرب “الدسم”.
وأضاف أن موسم “العقارب” هو آخر مواسم الربيع المعتدل، بينما يعد موسم “الحميمين” أول مواسم الربيع الحار، وفيه تقلبات جوية حادة.
ولفت إلى أن موسم “الحميمين” معروف أيضا بأنه موسم أمطار السماك “الصيفية”، لذلك كان الأهالي يقولون فيه “يا الله بصيفية نرعى بها حولية”، متوقعا أن تكون الأجواء في النهار شبه حارة، ومعتدلة في الليل.
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