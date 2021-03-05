“التحالف” يعلن تدمير 6 طائرات مسيرة “مفخخة” أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة اليوم

بلادي – الرياض :
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 6 طائرات دون طيار فجر وصباح اليوم الجمعة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن آخر هذه الطائرات؛ ثلاث طائرات أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط، حيث تم تدميرهما.
وأضاف أن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قوات التحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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