بينها 887 طائرة مفخخة وصاروخاً باليستياً.. حصيلة إحباط الدفاعات السعودية لتهديدات الحوثيين

بلادي – الرياض : تمكنت الدفاعات السعودية الجوية والبحرية من إحباط جميع تهديدات المليشيات الحوثية لاستهداف المملكة. وتمثلت نجاحات الدفاعات بحسب “قناة العربية” في اعتراض وتدمير 537 طائرة مسيرة مفخخة، و350 صاروخاً باليستياً، أُطلقت لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وتضمنت أيضاً اعتراض 62 زورقاً، وتدمير 204 ألغام بحرية، كانت تستهدف تعطيل الملاحة البحرية.

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