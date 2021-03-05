في اليوم الوطني للمشي.. تعلّم الطريقة الصحيحة لممارسة هذه الرياضة

بلادي – الرياض :

تحتفل المملكة باليوم الوطني للمشي، الذي يوافق يوم الخامس من مارس في كل عام، وهي الرياضة التي تسهم بشكل عام في إكساب الجسم العديد من الفوائد الصحية، خاصة إذا ما اتبع المرء الإرشادات اللازمة لممارستها على النحو الأمثل.

ويقدم موقع “هيلث لاين” المعني بالشؤون الصحية، مجموعة من النصائح اللازمة لممارسة المشي بالشكل الصحيح.

ابق رأسك مرفوعًا

ينصح الخبراء بضرورة المشي بجسم منتصب ورأس مرفوع وذقن موازٍ للأرض، كما يُفضل النظر إلى الأمام لمسافة تبعد من 10 إلى 20 قدمًا أثناء المشي.

إطالة الظهر

من المهم التركيز على إطالة العمود الفقري أثناء المشي، مع تجنب الانحناء للأمام، وهو ما قد يضغط على عضلات الظهر.

ابق الكتفين للخلف

يلعب الكتف دورًا رئيسيًا في وضع المشي، حيث يؤدي انحناؤه إلى الأمام للضغط على العضلات وإجهادها، بالإضافة إلى تأثير هذا الانحناء على الرقبة وأعلى الظهر.

إشراك العضلات

تساعد عضلات الجسم في المشي بصورة صحيحة، وذلك حال كانت كل خطوة مصحوبة بعضلات جسم مشدودة، مع سحب البطن نحو العمود الفقري، ما يسهم في الحفاظ على التوازن والاستقرار وتخفيف الضغط على الظهر.

أرجح ذراعيك

يجب تحريك الذراعين برفق من الكتفين وليس من المرفق، مع مراعاة عدم وصولهما لمستوى عالٍ أثناء التأرجح، والاحتفاظ بوصولهما لارتفاع لا يتجاوز منطقة الصدر.

إنزال الكعب أولًا

لا بد من الحفاظ على خطوات ثابتة أثناء المشي، بحيث يكون الكعب أول ما يهبط إلى الأرض من القدمين، ثم ملامسة باقي أجزاء القدم حتى الوصول إلى الأصبع.