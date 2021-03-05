إحباط أكثر من 3 أطنان حشيش و1.7 مليون حبة مخدرة.. حرس الحدود في شهرين

بلادي – الرياض :

يواصل رجال حرس الحدود التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، واقفين سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.

وخلال شهرين فقط من العام 2021 تمكن رجال حرس الحدود في كافة مناطق المملكة، من إحباط تهريب كميات كبيرة من الحشيش المخدر والقات والحبوب المخدرة.

نستعرض في السطور التالية بإيجاز جهود حرس الحدود خلال 60 يوما:

في منتصف يناير أحبط رجال حرس الحدود محاولات لتهريب 974 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر، و37.8 طن من مادة القات في جازان، و265 كيلوجراما من القات في عسير، و88 كيلوجراما من الحشيش المخدر في نجران، و12.9 ألف قرص أمفيتامين في تبوك، وتم القبض على المتورطين، وعددهم 94 متهماً.

وفي نهاية الشهر ذاته، أحبط رجال حرس الحدود محاولات لتهريب 488 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، وأكثر من 34 طناً من مادة القات المخدر في منطقة جازان، و184 كيلوجراماً من مادة القات المخدر في منطقة عسير، و293 كيلوجراماً من مادة الحشيش في منطقة نجران، وأكثر من 971 ألف قرص أمفيتامين في منطقة الجوف، وتم القبض على المتورطين، وعددهم 121 متهماً.

وخلال الشهر الماضي تمكنت الدوريات الساحلية التابعة لقطاع حرس الحدود بالخفجي، من إحباط تهريب 750 ألف قرص أمفيتامين في محافظة الخفجي شرق المملكة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المتهمين بمحاولة التهريب، وتسليم المضبوطات للجهة المعنية.

وأخيرا وليس آخرا تمكنت الدوريات البرية بقطاع شرورة التابع لمنطقة نجران من إحباط محاولة تهريب طن ونصف من مادة الحشيش المخدر، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين في مثل تلك الحالات وتسليم المهربات للجهة المعنية.