بعد 5 أعوام من الإغلاق.. إعادة فتح تقاطع طريق العروبة مع شارع العليا العام بالرياض

بلادي – الرياض :
افتُتح اليوم (الجمعة) تقاطع طريق العروبة مع شارع العليا العام في الرياض بعد إغلاق دام أكثر من 5 أعوام.
وأظهرت مقاطع فيديو انسياب الحركة المرورية في المنطقة، بعد إزالة صبات التحويلات.
وكان الطريق تم إغلاقه بسبب أعمال الحفر ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام.
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