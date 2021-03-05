بعد 5 أعوام من الإغلاق.. إعادة فتح تقاطع طريق العروبة مع شارع العليا العام بالرياض

بلادي – الرياض :

افتُتح اليوم (الجمعة) تقاطع طريق العروبة مع شارع العليا العام في الرياض بعد إغلاق دام أكثر من 5 أعوام.

وأظهرت مقاطع فيديو انسياب الحركة المرورية في المنطقة، بعد إزالة صبات التحويلات.

وكان الطريق تم إغلاقه بسبب أعمال الحفر ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام.