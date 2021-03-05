إغلاق مستشفى خاص بمكة 60 يوماً بعد رصد عدد من المخالفات الجسيمة

بلادي – الرياض :

أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة، اليوم الجمعة، مستشفى خاصاً ٦٠يوماً؛ لوجود عدد من المخالفات الجسيمة، خلال الجولات الرقابية.

ودعت صحة مكة المنشآت الصحية للتقيد بالإجراءات الصحية والتنظيمات التابعة لها، وعدم التهاون في اتخاذ أي إجراءات قد تمس بصحة و سلامة المواطنين والمقيمين.